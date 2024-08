Thelma Fardin y Nicolás Riera: "Valoramos mucho al otro y al equipo que armamos"

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , la actriz se mostró feliz por esta nueva etapa de su vida junto a su colega: "Es algo lindo, Estamos en un cumpleaños todo el tiempo, estamos los dos re enamorados.. . Valoramos mucho al otro y al equipo que armamos".

Tacho reconoció que dio el primer paso para conquistar a Thelma: "Yo vi primero la pareja, ella no me rebotó pero tardó en responderme. Yo al toque contestaba pero ella no, pasaban unos días, pero no me 'clavaba'. Me di cuenta que había algo", confesó. Contó también que la invitó a salir y la vio en un estreno y fueron a comer post función y "ya despegué".

Ella confesó que tenia sus prejuicios porque es un "chico lindo", y aseguró: "Lo prejuzgué mucho pero por suerte me tapó la boca". Reconoció que los une el modo de entender la profesión: "El en Casi Ángeles y yo en Patito feo tenemos la visión de no comernos el personaje".

Tacho destacó que "estamos muy atentos al otro y hasta ahora venimos bien", aseguró sobre los meses que llevan juntos. La pareja es la creadora de la obra teatral que nació con Riera que tenía ganas de producir.

Motorhome cuenta el rodaje cinematográfico de un western y los conflictos por los pocos recursos de la producción

La trama tiene mucho que ver con sus carreras: muestran el detrás de escena de los actores y de cualquier ámbito laboral bajo la dirección del dramaturgo Alfredo Staffolani. Motorhome se puede ver los miércoles, en el Teatro Metropolitan.

Riera detalló sobre la obra: "Entre escena y escena surgen muchas ideas, estamos muchas horas en muchos espacios, somos de distintas edades, y todo eso se da en el ámbito de la espera entre escena y escena".

"El nombre Motorhome es porque es un ámbito que da para todo. También es un lugar que incomoda. Nos reímos de nosotros mismos, los actores", remarcaron.