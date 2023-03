Telefe tomó una decisión y definió el futuro de Marley en el canal

Las autoridades de Telefe tomaron una decisión y definieron el futuro laboral de Marley dentro del canal , tras haber llevado a cabo la conducción del reallity The Challenge.

Hace muchos años que Marley forma parte del canal, donde supo conducir grandes éxitos como "La Voz Argentina" y "Por el Mundo Mundial". Pese a que su último proyecto no tuvo los resultados esperados, el conductor es una de las caras más conocidas y queridas de Telefe.

The Challenge era un reality donde participaron varios famosos y la destreza física tenía un papel fundamental. Pese a su cercanía horaria con el éxito de Gran Hermano, el programa no pudo afianzarse y no logró instalarse entre el público.

Pese a eso, Telefe definió seguir apostando por su histórico conductor y darle nuevos proyecto. Según consigna la información de El Show del Rating, "hubo una reunión y ya aprobaron quién acompañará a Wanda Nara en la conducción de los Martín Fierro".

Además de la conducción en la entrega de premios, otro de los proyecto que tendrá a Marley al frente será "Expedición Robinson", programa que ya tuvo sus primeras dos temporadas en el país en el año 2000 bajo la conducción de Julián Weich.