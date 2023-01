Telefe lanza un nuevo ciclo de cine con la conducción de Javier Ponzone

Los mejores recitales para no perderse en 2023

"Está bueno olvidarse por una hora y media del mundo y sumergirse de lleno en la magia del cine, en otros mundos. A mí me pasa eso. Disfruto de las películas con la intensidad que las vivo real. Si hay que emocionarse, ahí me tenés llorando, si hay que asustarse, soy el primero en saltar, siempre y cuando esté súper bien logrado lo que está pasando del otro lado , lo que me devuelve la pantalla como espectador", comentó.

Antes de ver los films, Ponzone comentará de qué se trata la película desde un lugar humano y sin tecnicismos. Es que para él, es imprescindible "no perder la magia de ser espectador" a la hora de recomendar.

"Uno quizás tiene las herramientas pero lo más importante es sorprenderse. Cuando las recomiendo, los que me siguen saben que me gusto porque me pasó algo en el cuerpo. Hacer esa conexión con el público que está del otro lado es lo más importante a la hora de recomendar. Por eso creo que alejarse lúdicamente del mundo que nos rodea y sumergirnos en una película es lo más lindo y lo más hermoso que se inventó alguna vez", reflexionó.

El cine y la tele en tiempos de pandemia

La propuesta de Telefe llega en un momento de crisis en la industria audiovisual. "Fue una sorpresa para mí porque está todo bastante complicado. A todos en esta área nos pasó de estar trabajando con empresas o medios de entretenimiento que tuvieron que frenar y no pensaron en la persona que está trabajando del otro lado. La verdad que estamos en una situación complicada y por eso lo disfruto. Celebro que suceda esto", agregó el conductor, al tiempo que destacó que para los espectadores también es una oportunidad de acceso.

"Estamos en una situación complicada y por eso lo disfruto, celebro esta oportunidad. Un 80 por ciento de lo que recomiendo es el laburo y el resultado del trabajo de nuestros artistas argentinos".

"Además, está buenísimo que podamos disfrutar de una película en casa, sobre todo a esa hora de la noche que todo el mundo está haciendo zapping o que los niños se durmieron y no sabés ya que mirar. Y está bueno tener la recomendación de una peli que sabés que va a estar buena, que no te vas a clarar viendo algo que no va ni para atrás ni nada adelante. De todas formas, dado que este ciclo está relacionado con Pluto TV, después podés mirarla ahí y compartirla", contó Ponzone, que además puso énfasis en la industria argentina.

"Estoy muy presente con el cine argentino y nuestros actores, yendo a los sets, compartiendo los estrenos de sus películas... No pongo el foco solamente en ficciones internacionales sino que un 80 por ciento de lo que recomiendo es el laburo y el resultado del trabajo de nuestros artistas argentinos, tanto detrás de cámara como delante", completó.