"Te callás la boca": otro duro enfrentamiento entre La Tora y su madre en Gran Hermano 2022

Lucila se encerró con su mamá en una de las habitaciones de la casa. Allí, le puso los puntos y la acusó de que podría perjudicarla en el reality. A Lucila no le gustó que su mamá haya ido a la pileta a criticar a todos por no haberse puesto protección solar y la charla derivó en un duro cruce.

La Tora le ordenó a Gladys: "Vení que te quiero decir algo para que lo entiendas. Prestame atención, escuchame algo un minuto. Cuando dudas si alguien habla de algo, no digas si intuís o no: te callás la boca y mirás para otro lado"

"No respondas porque me perjudicás a mí. En serio te estoy hablando", siguió la participante contra su mamá, que horas atrás ya había llorado por el destrato de su hija.

Y siguió: "Escuchá a la gente. El placer de escuchar. No acotes, no acotes más".

En la cocina, siguió el conflicto. "Calle A, calle B, calle C", le dijo a su madre cuando esta quiso dar su punto de vista sobre cómo deben entrenar en la casa de Gran Hermano. "Vos no entrenás, así que no opines", disparó.

Fue el momento en que Gladys se enojó y le contestó a su hija que sí podía opinar de ella. La Tora continuó dura con ella, por lo que su madre aseguró que "no hablaría más".

La Tora y Gladys, su mamá, en Gran Hermano Captura Telefe

Las frases de Gladys que molestaron a La Tora en la pileta

"¿Se pusieron protector? Ninguno. ¿Sabés que no? Ninguno dijo 'sí'. Vos no, vos tampoco. Nadie", expresó Gladys mientras los participantes permanecían en el patio disfrutando del día de sol.

Luego, en una conversación con su hija La Tora en la cocina, le criticó no haberse puesto protector: "Te re quemaste". Ante esto, Lucila se retiró del lugar con señales de enojo y se dirigió a la habitación. Luego, llegó la dura conversación.