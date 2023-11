Taylor Swift en Argentina: La revolución de The Eras Tour en un solo show

Después de que se reprogramara para el domingo su segundo show por las lluvias torrenciales de este viernes, Taylor Swift se presentó en el Estadio de River Plate este sábado en la noche, haciendo a Buenos Aires testigo del espectáculo musical más importante del año y trayendo al país The Eras Tour, su primera gira mundial desde 2018

Este es el debut de la artista en Argentina, aunque hace varios meses que se percibe el éxtasis por su llegada. La mística alrededor de la música de Taylor no solo es contagiosa, si no que está llena de rituales y códigos que enriquecen la épica de la artista, desde la búsqueda frenética de entradas hasta la confección de los famosos “brazaletes de la amistad” que se comparten entre la comunidad para generar vínculos y conexión con los fans, además de la cuidadosa preparación de outfits que representaban distintas eras de la carrera de la artista. El lazo entre los swfties y Taylor trascendió lo musical, y convirtió la espera en un fenómeno cultural.

La cantante estadounidense denominó a The Eras tour como el show de su trayectoria. El recital dura más de 3 horas y tiene 44 canciones. La presentación está divida en diez actos musicales, que a su vez se fragmentan de acuerdo a los diez diferentes álbumes de estudio de la intérprete.

La velada comenzó con la actuación enérgica del cantautor argentino LOUTA, quien dio inicio a la jornada con canciones como “No te comas la peli”. Posteriormente, la estadounidense Sabrina Carpenter tomó el escenario con un setlist que encantó a los presentes, consolidando su lugar como telonera de Swift.

Minutos antes de las 20:45, un reloj en las pantallas gigantes marcó la cuenta regresiva. La ovación fue ensordecedora cuando Taylor Swift hizo su entrada triunfal, con una puesta en escena imponente y poco común para cantantes solistas por estos lados del mapa.

Acompañada de una pantalla que ocupaba todo el escenario y un stage con pasarela que llegaba hasta el campo trasero, con bailarines, visuales y banda en vivo, Taylor demostró por qué las entradas a sus shows se agotan en tiempo récord, siendo una de las artistas más escuchadas y más queridas del mundo, con un espectáculo a la altura de esas expectativas.

Desde el primer acto, dedicado al álbum Lover, quedó claro que el show no sería solo una sucesión de éxitos, sino un viaje conceptual a través de las distintas fases de su carrera. La elección de Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel Summer, y The Man como apertura estableció una conexión inmediata con la audiencia, pero también presentó la idea de que cada acto sería más que un simple set de canciones.

El segundo acto, centrado en el influyente Fearless de 2008, se presentó como un análisis retrospectivo de una joven Swift y su ascenso meteórico en la escena musical. You Belong With Me y Love Story resonaron con una nueva intensidad, marcando no solo el momento en que fueron creadas, sino también su legado actual.

El tercer acto, dedicado a Evermore, proporcionó un cambio de tono notable. Swift llevó al público a un universo etéreo, demostrando su capacidad para adaptarse y experimentar con estilos. La elección de Willow como punto culminante subrayó el nexo único que Swift tiene con su audiencia, incluso después de tantos años de carrera. Fue en esta era cuando Taylor dio una de sus tantas reacciones a la calidez del público local, en medio del ensordecedor “olé, olé, olé, taylor, taylor”. La artista expresó "Ustedes no tienen idea de cómo esto me hace sentir. Cuando hacen eso...cuando hacen tanto ruido, cuando nos dan la bienvenida a un lugar que es nuevo para nosotros (...) Wowww, me encanta cuando hacen "olé, olé, olé"

Además, en medio de su estadía en Argentina la estrella pop se enteró de una grata noticia sobre su carrera y no dudó en compartirla con los swfties: “les cuento una historia sobre ayer. Empecé mi mañana con excelentes noticias, que gracias a ustedes y a como han apoyado mi álbum Midnights ha sido nominado a 6 Grammy's. Así que ustedes son lo mejor, ustedes son la razón por la que cosas así pasan en mi vida”

La exploración de Reputation en el cuarto acto no solo trajo consigo hits pegajosos, sino que también destacó la capacidad de la estadounidense para redefinir su imagen y desafiar expectativas. Look What You Made Me Do no solo fue una actuación, fue un recordatorio de que la transformación artística puede ser tan crucial como la creación misma.

A medida que la noche avanzaba, cada acto aportaba un nuevo matiz a la narrativa musical de Swift. Desde la narración de cuentos de Speak Now hasta el cambio a un sonido más pop con Red, cada era representaba un capítulo distinto de su viaje artístico. La profundidad de su habilidad para cambiar de estilo y género se hizo evidente en el séptimo acto, dedicado a Folklore, que ofreció un momento teatral con The last great american dynasty.

El octavo acto, un set acústico íntimo, no solo mostró la destreza musical de Swift, sino que también añadió una capa de autenticidad al espectáculo. Is It Over Now? y Out of the woods fueron elecciones sorpresa que resaltaron su habilidad para conectar a nivel personal con su audiencia.

El noveno acto, centrado en 1989, fue un festín de éxitos bailables que subrayaron la versatilidad de Swift en la creación de himnos pop. Style, Blank Space y Shake it off fueron momentos de puro deleite para los fans.

El acto final, dedicado a Midnights, consolidó la noche como una experiencia completa interpretnado temas como Lavender Haze, Anti-Hero y Midnight Rain . La elección de Karma como cierre fue más que una simple conclusión; fue un recordatorio de que la música de Taylor Swift no solo es una experiencia, es un viaje emocional compartido y no es gratuito que se le haya dedicado con el Monumental como testigo a su novio Travis Kelce cambiando la letra de la canción. En lugar de decir “Karma is the guy on the screen coming straight home to me”, Tay cantó “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”, ya que Travis es parte del equipo de la NFL Kansas City Chiefs

El concierto también parece un completo desfile de moda de lujo. Taylor logró juntar todos los estilos que le hemos visto a lo largo de su carrera en 18 diferentes looks, los cuales va intercalando dependiendo del acto.

A través de 10 puestas escenográfica se tocan todas las eras de Taylor, en este recital que no fue solo un concierto si no una odisea musical que exploró la complejidad de la carrera de Swift. Cada era no solo fue un conjunto de canciones, sino un testimonio de su evolución artística y personal. "The Eras Tour" llevó a los asistentes a través del tiempo y enalteció la trascendencia de la música de Swift en la cultura pop. La noche fue un recordatorio de que más allá de los éxitos radiales, Taylor Swift es una narradora de historias consumada, una artista en constante evolución y una fuerza imparable en la industria musical.