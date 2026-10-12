Tan Biónica suspendió su show en Paraguay a los 40 minutos de empezar a tocar: los motivos

La banda de Chano Moreno Charpentier tuvo que interrumpir su presentación en el Arena Asunción apenas 40 minutos después de salir al escenario. La lluvia y los relámpagos impidieron continuar con el recital y la decisión generó cuestionamientos entre los espectadores.

Tan Biónica debió cancelar su recital en Paraguay cuando llevaba alrededor de 40 minutos de espectáculo, debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron a Asunción. La intensa lluvia y las descargas eléctricas obligaron a detener la presentación en el Arena Asunción, donde miles de personas se habían reunido para ver al grupo argentino.

El concierto marcaba el regreso de la banda al país vecino después de aproximadamente un año y medio. La presentación formaba parte de la etapa de shows vinculada a El regreso, el álbum que el grupo publicó en noviembre de 2025.

Durante el tramo inicial, Chano Moreno Charpentier y sus compañeros alcanzaron a interpretar varias canciones, entre ellas “Santa María”, “Ella”, “Perdida” y “Arruinarse”. Sin embargo, a medida que avanzaba el espectáculo, la lluvia se volvió más intensa y comenzó a comprometer las condiciones de seguridad en el escenario.

Ante el empeoramiento del tiempo, Chano anunció una pausa para evaluar cómo seguir. La organización informó inicialmente que se trataba de una interrupción por cuestiones meteorológicas, pero unos diez minutos después confirmó que el recital no podía continuar.

La productora del show comunicó la decisión y explicó que la prioridad era preservar la seguridad de los asistentes. Finalmente, el show quedó cancelado y los espectadores comenzaron a retirarse del predio en medio del temporal.

La medida también abrió una discusión entre los fanáticos. Algunos manifestaron su enojo en las redes sociales por no haber podido disfrutar del recital completo y cuestionaron aspectos de la organización, entre ellos las demoras y la falta de una nueva fecha.

Además, la información difundida tras la cancelación indicó que el espectáculo no sería reprogramado y que no se devolvería el importe de las entradas, dado que la banda había llegado a presentarse.

Chano se expresó posteriormente en sus redes sociales y lamentó que el grupo no hubiera podido completar el concierto. El cantante sostuvo que estaban atravesando un gran momento durante la presentación, pero que las condiciones ya representaban un peligro tanto para el público como para los músicos.

“Seguramente haya revancha muy muy pronto”, expresó el artista, al dejar abierta la posibilidad de volver a encontrarse con sus seguidores paraguayos.