Sydney Sweeney no lo oculta más: su curioso deseo vinculado a Margot Robbie

Por otro lado, confesó una característica que le gustaría cambiar sobre su actuación: "Quiero hacer todas mis escenas de riesgo como Tom Cruise, quiero hacerlo todo, al 1.000%. Soy una adicta a la adrenalina, haría todo eso". Así, la estadounidense dejó en claro todo su conocimiento sobre el cine y en medio del mejor momento de su carrera, ya que fue parte de los éxitos Con Todos Menos Contigo y Euphoria.

CON TODOS MENOS CONTIGO | Tráiler Oficial Solo un mini avance. Sydney Sweeney y Glen Powell protagonizan #ConTodosMenosContigo. Muy pronto, exclusivamente en cines. Sony Pictures Argentina

En el pasado, Sydney Sweeney y Margot Robbie coincidieron en la película Once Upon a Time in Hollywood, aunque la estadounidense tuvo un rol pequeño y la australiana fue la protagonista principal, sin compartir escenas. Con esto, el deseo de toma aún más sentido, ya que la tuvo muy cerca y no pudo compartir el día a día.