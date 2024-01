Con todos menos contigo, así es la esperada comedia romántica de la que todos hablan

El film de una hora y 43 minutos fue dirigido por el cineasta Will Gluck ( Amigos con beneficios ) quien también creó el guion junto con Ilana Wolpert. Fue coproducida por 7 compañías en total, entre ellas: Australian Goverment , Sony Pictures Entertainment , SK Global , Fifty-Fifty Films , entre otras. En cuanto al elenco, está conformado por la reconocida actriz Sydney Sweeney quien interpreta a uno de los personajes principales junto con Glen Powell (Top Gun: Maverick). Además, los acompaña una increíble selección de estrellas como Alexandra Shipp, Nat Buchanan, Josh Bonello y más.

Cuando hablamos de Con todos menos contigo hablamos también de uno de los mayores exponentes dramaturgos de la literatura, William Shakespeare ya que su historia ha sido basada en una de sus obras titulada, Much Ado About Nothing. La trama sigue los pasos de una joven estudiante de derecho llamada Bea que se topa con Ben, un tipo de hombre con el que ella creería nunca podría congeniar. Sin embargo, todo esto cambiará y luego de una cita fallida el destino se empeñará en volverlos a juntar en lo que sería la simulación de un romance que tiene muchas más chances de convertirse en realidad de lo que ellos creen.

ANYONE BUT YOU Anyone but you llega a los cines de argentina el 25 de enero Sony pictures

"Odio la manera en la que te amo y en la que te necesito", así adelanta la canción que sigue al avance. “Bea y Ben, antiguos compañeros de universidad cuya mutua atracción inicial se tornó asco, se encuentran inesperadamente juntos en una boda en Australia y fingen ser la pareja perfecta para mantener las apariencias”, adelanta la sinopsis.

El largometraje se presentó por primera vez en diciembre del 2023 en Norteamérica y al poco tiempo logró cuadruplicar su presupuesto inicial. Actualmente tiene una recaudación total de 101.869.045 millones de dólares. Muchos ansiaban la llegada de la tan esperada comedia y ya es la líder en la taquilla de Argentina esta semana.