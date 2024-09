Susana Giménez puso en duda la presencia de una de las figuras confirmadas para su regreso

"No sé si Caro Pardíaco estará. Es difícil reemplazar a Gasalla. Veremos qué pasa", advirtió Susana Giménez

En un breve video que se volvió viral, la diva de los teléfonos pronuncia mal el nombre y dijo “Paro Cardíaco”, al ver las correcciones de los presentes agrego: “Yo no lo conocía, pero me pareció gracioso”.

Embed Susana con Paro Cardiaco o Caro Pardiaco ? pic.twitter.com/MBYnWt702P — Pilar Smith (@Pilarsmith) September 8, 2024

Susana Giménez puso en duda que Caro Pardíaco sea el reemplazante de Antonio Gasalla

Pese a reconocer que no sabía de la existencia del personaje muy querido en el mundo del estreaming y las redes sociales, Caro Pardíaco será parte del popular sketch de apertura que realizará Susana Giménez.

Junto a la diva y “la influencer”, Ángel De Brito confirmó que “Yayo, Damián Betular, Nicolás Vázquez, Peter Lanzani, Sebastián Estevanez, Jorgelina Aruzzi estuvieron grabando el sketch de Susana con la peluquita negra”.

Ahora, en un breve contacto con la prensa, Susana fue consultada si Julián Kartún reemplazará a su amigo Antonio Gasalla, quien siempre estuvo con ella haciendo el personaje de la Abuela. “Yo no sé si va a estar Caro Pardíaco, nadie me dijo nada, te juro. Yo estoy grabando, grabando y grabando y no sé”, se sinceró.

“Vamos a probar. Nadie puede hacer lo que hace Antonio, nadie, ninguna persona que yo conozca. Entonces veremos qué pasa”, sorprendió con su respuesta. ¿La presencia de Caro Pardíaco dependerá del rating?

Embed Susana Gimenez afirma que no sabe si va a estar Caro Pardiaco en su programa en Telefe, en reemplazo de Gasalla pic.twitter.com/GnaRxR7FDW — Sebi (@SebasColazo_) September 8, 2024

Por otra parte, en los últimos días, el periodista conocido como Pampito contó en sus redes que la Su grabó el pasado viernes una entrevista junto a los campeones del mundo y de América, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Además, el panelista de Intrusos reveló que los futbolistas también participaron del sketch que fue grabado en el predio de AFA.