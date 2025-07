Superhéroes y terror: cómo es la nueva serie de Marvel que tendrá Zombies y saldrá por Disney+

Después de años de explorar el multiverso, las líneas temporales y las aventuras épicas, el UCM se atreve con un nuevo género: el terror animado para adultos. La historia está basada en los cómics homónimos creados por Robert Kirkman (sí, el mismo de The Walking Dead) y se desprende del universo de What If...? la serie animada de Marvel estrenada en 2021.