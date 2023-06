Soy virgo, la comedia negra y ciencia ficción que sigue a un joven de 4 metros

Portada - soy virgo Del gran cineasta Boots Riley (Perdón por molestarte), Soy Virgo es un viaje sobre la vida de Cootie, un joven negro de 4 metros en Oakland, California. Al crecer escondido, Cootie experimenta la belleza y las contradicciones del mundo por primera vez. Crea amistades, encuentra el amor, se enfrenta a situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, un superhéroe real llamado El Héroe Prime Video

El reparto también incluye a Brett Gray (On My Block, Star Trek: Prodigy), la actriz nominada al Tony y ganadora del Obie Kara Young (The Punisher), Allius Barnes (PEN15), Olivia Washington, Mike Epps (Yo soy Dolemite), y Carmen Ejogo (True Detective). Un elenco de nuevas estrellas afroamericanas dentro de Hollywood.



Soy Virgo es una producción original de Amazon Studios y Media Res Studio. Boots Riley y Tze Chun (Gremlins: Los secretos de los Mogwai) son los co-directores y productores ejecutivos de la serie, junto a Michael Ellenberg y Lindsey Springer de Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Jharrel Jerome y Rebecca Rivo. La serie cuenta con música y banda sonora originales del dúo art-pop Tune-Yards.

Soy Virgo Del gran cineasta Boots Riley (Perdón por molestarte), Soy Virgo es un viaje sobre la vida de Cootie, un joven negro de 4 metros en Oakland, California. Al crecer escondido, Cootie experimenta la belleza y las contradicciones del mundo por primera vez. Crea amistades, encuentra el amor, se enfrenta a situaciones incómodas y se encuentra con su ídolo, un superhéroe real llamado El Héroe Prime Video

Soy Virgo se estrena en Prime Video el viernes 23 de junio.