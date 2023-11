Sorpresiva reconciliación de una de las parejas más queridas del mundo del fútbol

En redes sociales se habían dejado de seguir y hasta borraron fotos juntos, pero según el mismo Kun no tenía que ver con la separación porque él mismo declaró que seguían juntos y eso no tenía “nada que ver”.

“Estamos bien, contentos, yendo de a poco, hablando. A veces surgen problemas y lo bueno es poder afrontarlos. Yo creo que en la vida todo es para mejor. La vida va para adelante. Si pasaron algunas cosas fueron por algo”, expresó Calzetti en Socios del Espectáculo.

Y habló sobre una supuesta infidelidad: "No, no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con problemas de pareja, discusiones que uno puede tener. Pero nada que ver con terceros, ni nada grave”.

Por último, admitió: "Él cambió un montón. Siempre está dispuesto a mejorar, a cambiar. Los dos estamos dispuestos a evolucionar juntos. Eso es lo importante”.