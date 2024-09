Sorpresa total: Silvio Soldán se suma al streaming y promete contar todos sus secretos

soldan silvio Soldán se descompensó en Uruguay.

Este programa se emitirá a partir del 7 de octubre a las 21 por el nuevo canal Berretín Stream, que ya está promocionando este estreno en todas sus redes sociales oficiales. Cada envío contará con invitados famosos de renombre, quienes prometen dejar declaraciones muy jugosas.

Por su parte, Silvio contará todo lo que nunca reveló en televisión, es decir, las anécdotas ocultas y más picantes, además de responder a las preguntas que surjan espontáneamente de los influencers, lo que hace aún más interesante ya que veremos un choque generacional.

Un dato no menor es que Silvio es la persona de mayor edad en estar al frente de un ciclo de streaming, y ante esto, hay una gran expectativa sobre lo que pueda suceder en cada envío semanal.

“En mi vida me pasó absolutamente de todo… ¿Vos creés que no me voy a atrever a discutir y estar con streamers? Por supuesto que lo voy a hacer, te espero en Berretín. Los influencers conmigo no van a poder”, reza el primer spot publicitario.

En las redes sociales de Berretín Stream se compartirán todas las novedades de este nuevo y prometedor proyecto, por lo que habrá que estar atentos a esas publicaciones para enterarnos de más detalles sobre el gran regreso de Silvio Soldán.