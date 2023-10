Soledad Pastorutti aprovechó la playa y el atardecer para mostrar la microbikini neón ideal para el verano

Soledad Pastorutti microbikini Instagram

En cuanto a la interacción en redes, Soledad Pastorutti compartió una profunda reflexión con sus seguidores: "Me declaro culpable de ser tal como soy. De no ir camuflada a cada sitio que voy. Siempre he sido sincera y hoy también me doy cuenta. Que me siento incapaz de cambiar esta esencia". Las palabras de la cantante resonaron entre sus fans, quienes dejaron sus elogios y reconocimiento por su reflexión.

La moda de las playas: Florencia Peña mostró la microbikini estampada que será ideal para el verano

Florencia Peña se mostró vistiendo una microbikini con diseño de rosas. La conductora lució este traje de baño desde las playas mexicanas. La famosa lució este conjunto en un reel que compartió en su cuenta de Instagram y en donde dejó en claro cuál es el mejor conjunto para disfrutar de una jornada soleada.

Para su día en la playa, la actriz eligió una microbikini de dos piezas: un corpiño strapless con detalles fruncidos que simulan un moño en la parte delantera y una bombacha con tiras en los costados de la cadera. Este traje de baño estampado es una de las tendencias de la temporada, y la influencer quiso mostrarse vistiendo uno de estos modelos. Además, como accesorios optó por unos lentes de sol estilo aviador con un marco en tono claro y un peinado con un rodete alto que aportó frescura a su look.

Flor peña microbikini Instagram

"El auto-homenaje que me hice por el Día de la Madre", escribió la conductora con su característico sentido del humor. Además, agregó: “¿Y mis hijos? Bien, gracias”. El reel sumó en las primeras horas miles de "me gusta" y comentarios de sus fans elogiando su estilo.

Florencia Peña microbikini playa Instagram