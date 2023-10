Sofía Jujuy Jiménez deslumbró con una microbikini estampada

Desde un sauna marcó tendencia con su look.

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a sus seguidores al lucir una microbikini con detalles en arandelas mientras se relajaba en un sauna. La famosa disfrutó de un fin de semana extendido en las playas de Pinamar, y no dudó en compartir con sus fanáticos su elección de traje de baño en tonos terrosos.

Sofía Jujuy jimenez microbikini estampada Instagram

Con una apariencia fresca y relajada, la modelo optó por un look natural, mostrando su rostro sin maquillaje y con el pelo mojado. “Cerrando el fin de semana, todo ha sido maravilloso. Difícil decidir mi momento favorito. ¡Gracias por todos los mensajes llenos de cariño! Realmente los aprecio", escribió en el texto de la publicación. Rápidamente la publicación se llenó de "me gusta", superando los 20 mil en las primeras horas.

Sofía Jujuy jimenez microbikini estampada Instagram

La ex-estrella de Disney, Bella Thorne, se sumó a la moda de microbikinis con tiras entrecruzadas. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se mostró con un audaz conjunto lila que está a tono con las tendencias del momento. Quien alcanzó la fama con su papel de "Cece Jones" en "A todo ritmo", volvió a sorprender a sus seguidores con un desfile en sus redes sociales.

Este conjunto contó con un particular diseño que incluyeron tiras por debajo del corpiño y por sobre el abdomen. Su look lo completó con una falda de crochet con un efecto translúcido, un look que sin duda marcó tendencia. Desde el patio de su mansión, también se la pudo ver con anteojos de sol y un minibolso.

Bella Thorne microbikini Instagram

La trayectoria de Bella Thorne no se detuvo luego de su paso por Disney; siguió explorando el mundo del cine independiente y consolidando una fuerte presencia en redes sociales. Su perfil de Instagram ya cuenta con más de 25.2 millones de seguidores. Sus fans llenaron su publicación con miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y su desfile.

Bella Thorne microbikini Instagram