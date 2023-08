Sofía Calzetti habló sobre su relación con el Kun Agüero tras la separación

“¿En quién te apoyas en un momento así?”, le consultaron y ella contestó decidida: "En todas mis amigas, en mi familia.... Pero está todo bien, de verdad". De esta manera, confirmó que existió una crisis entre ambos que los llevó a separarse.

Además, el Kun había publicado en su cuenta de Twitter que estaba “más solo que nunca”. Ante esto, respondió que tuvieron un conflicto: “Como todas las parejas nos peleamos, ustedes saben cómo es”.

El Kun Agüero estalló de bronca por unas fotos filtradas en Instagram

Con la separación del Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmada, comenzaron a hacerse viral diferentes salidas de ambos que molestaron al otro. En este caso, el exfutbolista se enfureció cuando vio que eran públicas las fotos de una fiesta a la que fue invitado. “Me escribió furioso”, contó una periodista.

Sucede que, desde que está soltero, asiste a diferentes eventos con amigos y los fanáticos no pueden evitar fotografiarlo. “Puse una historia de él en un boliche en Alemania, lo invitó el dueño a ese boliche y después me pasaron una foto de una mesa con unas chicas bailando, moviendo la cola...", contó Pochi de Gossipeame.

Kun Agüero

En un vivo de Instagram por Mitre Live con Juan Etchegoyen, la periodista contó que publicó esas fotos y el Kun estalló. “El chico que llevó al Kun estaba en esa mesa y dije que seguramente estaba el Kun por ahí, quizás él no las conocía a esas chicas y me escribió indignado, se ve que le llegó mal la información”, expesó.

“Yo le dije que no había dicho nada grave, nunca dije que a esas chicas él las conocía, solo dije que él estaba parando en esa mesa. Hay que tener cuidado porque el Kun está bastante susceptible y lo amé porque me dijo que lo iba a aclarar en el stream. Me cae bárbaro el Kun pero me escribió furioso", agregó.