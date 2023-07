Silvina Escudero reveló que vende contenido de sus pies: los detalles

En diálogo con Infobae, Silvina Escudero fue consultada por su presente laboral y así surgió el tema: "A mí me encanta trabajar en redes sociales, como también me encanta trabajar en la tele. Pero sí, claramente con el correr de los años van cambiando las cosas. Imaginate que hoy hay que pagar para ver mis pies ". De esta manera, la propia actriz se encargó de hacer mención sobre este flamante aspecto de su vida.

Al respecto, detalló: "Yo no entendía. Estaba en otra empresa, terminé el año pasado, hice creo que seis meses. Y le pregunté a Cande Tinelli, que ella está en Only. A mí me gustan los pies, yo me los cuido. Empecé a interiorizarme. No sabía qué les gusta: la planta, el arco, el tobillo, los dedos. Y te tiro una frase: sock soft, es como que le hacés un striptease al pie, un video sacándote la media". Así, reveló que la hija del gerente artístico de América TV fue quien la ayudó a meterse en ese mundo.

Para finalizar, señaló qué se necesita para poder trabajar vendiendo contenido de los pies: "Tiene que ver con cuántos seguidores tenés. Yo todavía no lo publicité mucho. Estoy incursionando, son mis primeros tres meses". Con estas palabras, Silvina Escudero se encargó dejar en claro cuál es su empleo tras el incómodo momento que vivió en televisión.