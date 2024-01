Sigue la moda Barbie: La Joaqui posó con una microbikini total pink y extiende la moda del 2023

La cantante eligió un look que fue tendencia a principio de la temporada pasada pero que volvió con todo en este 2024.

La Joaqui microbikini total pink Instagram

Una vez más, la cantante se mostró al tanto de las tendencias y le sumó a su outfit una gorra con visera en color gris desgastado. Además, completó su look con unos anteojos de sol translúcidos, uno de los accesorios del verano. Sus fans reaccionaron dejando miles de "Me gusta" y reafirmando que no sólo marca los pasos de la música, sino también de la moda.

La Joaqui microbikini total pink Instagram

La Joaqui microbikini total pink Instagram

Virginia Gallardo disfrutó de la pileta para posar con una microbikini estampada ideal para el verano

Virginia Gallardo cautivó a sus seguidores en redes sociales con una vibrante microbikini. Aprovechando los días soleados de verano en Córdoba, la vedette y modelo compartió en Instagram su look para disfrutar de la temporada en la pileta, mostrando uno de los diseños más llamativos y actuales.

La modelo sorprendió en una de sus últimas publicaciones con un diseño de microbikini multicolor que incluye tonos naranja, amarillo, verde, azul y rosa con un estampado batik o tie dye. El traje de baño, que presenta un corpiño deportivo con un escote pronunciado y una bombacha colaless, se destacó por sus llamativas tiras fucsias en los bordes.

La mediática posó con alegría y naturalidad en la pileta del hotel, luciendo su look de verano con el pelo mojado y gafas de sol negras, estableciendo tendencias entre sus seguidores en redes sociales.

Virginia Gallardo microbikini Instagram

Más allá de su impacto en el mundo de la moda, Virginia Gallardo también estuvo en el centro de atención en el programa "LAM", donde recientemente confirmó su salida. En una conversación con uno de los panelistas del programa, comentó su contribución al programa y su comprensión de las decisiones de la producción, señalando que las necesidades están cambiando y que está dispuesta a buscar nuevas oportunidades.

Virginia Gallardo microbikini Instagram