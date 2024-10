Shakira canceló su gira por Estados Unidos: los motivos y las nuevas fechas

A pocas semanas de iniciar el tour Las mujeres ya no lloran, la producción reprogramó y cambió las locaciones. La reacción de los fanáticos de la cantante.

El inicio de la serie de recitales de Las mujeres ya no lloran en territorio estadounidense iba a comenzar el 2 de noviembre en California pero hubo un cambio de planes: "Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows , que ha superado las expectativas más optimistas", remarcó la oriunda de Barranquilla.

La cantante detalló que "la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025. Este lunes anunciarán las nuevas fechas”.

La exmujer de Gerard Piqué aprovechó para agradecer a sus seguidores: “Gracias de todo corazón por apoyarme en este momento de mi carrera. Sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos". "Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayudan a seguir rompiendo barreras”, concluyó la artista.

Comentarios contra Shakira Redes Sociales

La reacción de los fanáticos de Shakira

Entre los comentarios de los fanáticos de Shakira, se destacaron las críticas por la falta de antelación con la que se informó sobre el aplazamiento: "Que te pasa @shakira ni quisiera han reembolsado los tickets y tú lanzas las fechas con precios más altos. Además dijiste que cambiaras las arenas por estadios y yo veo muchos que se quedaron en la arenas, no seas mentirosa, diciendo que era por alta demanda!", remarcó la usuaria TuCevichito en la red social X.

"¿Qué harán los que compraron tickets, hoteles, tickets de avión? Y encima cancelas Chicago… toda esa que que iba a ir qué harán?" continuó.

"De verdad, siempre te hemos apoyado en las buenas o en las malas, reproduciendo tus canciones, tus bailes aprendidos y practicándoles desde niño a escondidas para que nadie me insulte porque te amaba, pero cada vez nos decepcionas más. NO NOS MERECES. No pienso ir a verte nunca!", destacó la seguidora en redes sociales.