Selena Gómez no pasó desapercibida con su cambio de look y dejó a todos sin palabras

En junio de 2025, Selena Gómez causó sensación tras lucir un nuevo look que dominó titulares y redes sociales. La cantante presumió en Instagram un puffy bob con flequillo , un estilo definido por su volumen natural y rizos sutiles, que provocó preguntas entre sus seguidores sobre si se trataba de una peluca o un cambio real. Acompañada de una reflexión divertida sobre el arrepentimiento y la reinvención del estilo en su post, la decisión estético-capilar no pasó desapercibida.

Poco después, Page Six anunció que el bob con flequillo era en realidad una peluca y no una transformación permanente. El uso de este accesorio podría estar vinculado a un próximo evento, sesión fotográfica o aparición pública, aunque aún no se sabe con certeza. Este look coincide con la anticipación mediática por la futura boda de Selena Gómez con Benny Blanco, cuya fecha todavía no fue revelada oficialmente.

Selena Gómez corte La cantante sigue marcando tendencia con un look renovado mientras impulsa donaciones para fundaciones dedicadas al bienestar emocional. @selenagomez

Selena Gómez dona parte de sus ganancias a fundaciones de salud mental

En paralelo a su cambio de imagen, Selena Gómez avanza en el terreno de la filantropía al comprometer una porción de las ganancias de su marca Rare Beauty a la salud mental, un tema central en su carrera pública. A través del Rare Impact Fund, se destina el 1% de cada venta del catálogo a financiar proyectos destinados a jóvenes y comunidades vulnerables.

Además, la cantante se unió a campañas como la de Sephora, que en el Día Mundial de la Salud Mental destinó el 100% de las ventas de productos Rare Beauty a la fundación. Este tipo de acciones se enmarcan dentro del objetivo a largo plazo del fondo: recaudar 100millones de dólares en una década para promover acceso a servicios psicológicos y educación emocional.

Donald Trump y Selena Gomez De la moda a la filantropía: Selena Gómez reafirma su compromiso con causas sociales a través de su marca y su imagen pública.

Este compromiso también se vincula con iniciativas informativas y comunitarias, como se ha destacado en medios como Allure y AP News, donde Gómez ha hablado públicamente sobre sus propias vivencias con el trastorno bipolar y la importancia de derribar estigmas. Rare Beauty, en sus primeros años, ya otorgó más de 1.2millones de dólares en becas y programas de salud mental.