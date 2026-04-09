Se separó uno de los periodistas más reconocidos a pocos meses de confirmar el romance El conductor terminó su noviazgo con la modelo y decidió cortar todo tipo de vínculo, por eso la dejó de seguir en redes sociales. + Seguir en







Se separó Pablo Carrozza. Redes sociales

El romance entre Pablo Carrozza y Valentina Salcedo llegó a su fin de manera inesperada hace algunas horas y el motivo sería la aparición de una tercera persona. Según rumores de redes sociales, la joven había iniciado una relación en paralelo con Mauricio Chicho Serna. ¿Será real?

Al momento de presentarla como pareja, Carrozza había dicho: “Es alguien muy especial a quien conocí en el último tiempo, que me trajo mucha paz en medio de un quilombo bárbaro. No me gusta hablar de mi vida privada, pero cuando sos público y la otra persona es pública, es como que tenés la obligación de contar un montón de cosas que en otro contexto no lo harías. Hablo de Valentina. Estoy contento".

Embed - Pablo Carrozza on Instagram: "Mi amor, feliz cumple. Que seas muy feliz y se te cumplan todos los deseos. Gracias por ser parte de mi vida y por dejarme ser parte de la tuya. @valesalcedo_ " View this post on Instagram Pero en las redes sociales se generaron rumores porque el periodista dejó de seguir a su novia, lo que indica que se habrían separado. Ante esto, en la red social X comenzaron los rumores y vincularon a la joven Salcedo con Chicho Serna.