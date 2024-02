Se separó una de las parejas mediáticas más reconocidas por un polémico comentario

noelia marzol el polacojpg.jpg Noelia Marzol mandó al frente a El Polaco: Me chamuyó desde el día que me conoció

“Barby sabrá entender porque sería como que ya está, Dios te va a decir es esa y nunca más. Último sexo...y con Noe", expresó y generó el repudio de las redes sociales. Ante esto, Barby salió a dar su parecer.

Sin dudar respondió: "Me pareció recontra desubicado que conteste eso. Yo no lo hubiera dicho, contestaría otra cosa que no lo ofenda a él. Igualmente era un juego, pero la verdad no me gustó. Le dije. Siempre le digo todo lo que pienso de todo”. ¿Separación confirmada?