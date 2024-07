Se separó una de las parejas más populares de la televisión: "Entre la espada y la pared"

Denisse y Bautista historias Instagram 15.7.24.png

Desde su salida, se mostraron juntos en redes sociales y reafirmaron su amor a pesar de no estar más en la televisión. "¿Alguna vez estuviste así de enamorada, como estás de Bauti?",la cuestionó Trezeguet en vivo, a lo que Denisse, nerviosa respondió: "Sí, sí, he estado enamorada cuando era más chica, pero ahora yo no sé si es tanto el enamoramiento, sino que para mí es… Ay, me ponés entre la espada y la pared, Gastón".

Por lo que continuó con su argumento "es amor, directamente. El enamoramiento es en los primeros meses donde estás re cegado, no ves nada. Después está el amor, que es te amo con tus defectos. Yo estoy en esa, lo conozco y lo amo como es". A lo que Trezeguet sentenció: "O sea que es más heavy, más deep...". Los rumores de separación desaparecen cerca de esta joven pareja, quiénes durante el último fin de semana compartieron postales de ambos juntos besándose en la Bresh. Lo que deja en claro que el amor sigue intacto.