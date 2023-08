Se filtró un adelanto de la nueva canción de Emilia Mernes: los detalles

Lo que se puede escuchar en este compacto es lo siguiente: "Con la cámara prendida, nos sentimos como pornstars, soy tu fan, por vos me hago un only fans, pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes, nuestras poses en 4k, siento que me doblepe, como el asiento de atrás, nos ponemos triple X, no' enfocamo' GTA, cinco estrella' hacia el hotel, en la suite presidencial".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Femupdate%2Fstatus%2F1697010325193646576%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Adelanto de GTA.mp3 el nuevo single de Emilia pic.twitter.com/JkK7G8nRVU — Emilia Mernes Updates (@emupdate) August 30, 2023

Todo esto generó mucha expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan con muchas ganas el lanzamiento entero de GTA.mp3 en las diferentes plataformas. Además, no se trata de la primera vez que se le filtra un adelanto, por lo que podría ser algo a propósito para atraer público.