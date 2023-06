Se conoció el verdadero motivo del llanto de Rodrigo De Paul en el show de Tini Stoessel

Desde que empezaron a salir, Rodrigo De Paul siempre acompañó muy de cerca la carrera de Tini Stoessel . Este fin de semana no fue la excepción, ya que el campeón del mundo estuvo presente en el show con el que la cantante inauguró su gira por España y se emocionó hasta las lágrimas.

Tini se subió al escenario del Coliseum de La Coruña e interpretó todos sus hits. Sin embargo, uno de los videos más virales de su presentación se grabó entre el público: es el que muestra a su novio llorando emocionado mientras ella canta Quiero volver, el tema que grabó con su ex Sebastián Yatra.

La secuencia fue muy comentada en redes sociales, donde los fans de "La Triple T" destacaron la expresión de orgullo del jugador del Atlético de Madrid. "De Paul llorando emocionado mientras mira a Tini brillar arriba del escenario. Él nos representa", comentaron.

https://twitter.com/tinismysun/status/1672944037496496128 de paul llorando emocionado mientras mira a tini brillar arriba del escenario él nos representa, orgullosxs de ella pic.twitter.com/PQTX9tGNaP — gio (@tinismysun) June 25, 2023

El motivo del llanto de Rodrigo De Paul en el show de Tini Stoessel

Este fin de semana, justo antes de empezar su gira por España, Tini Stoessel brindó una entrevista al medio El País donde confesó que estuvo a punto de cancelar los conciertos. "Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario. Fue una meta que me puse en mi cabeza y poder estar acá es un gran logro", reveló entre lágrimas.

"No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta. Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y aquí estoy", se sinceró.

La cantante destacó que "contar esto hace que mucha gente pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos".

En este contexto, el llanto de De Paul fue interpretado por los fans como una muestra del orgullo que siente por Tini y el esfuerzo que hace por seguir adelante con su carrera pese a sus problemas de salud mental. La artista ya se presentó en La Coruña y en Barcelona y tiene otro show programado en Córdoba.