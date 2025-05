The Paper se desarrollará en el mismo universo que The Office.

El servicio de streaming estadounidense Peacock confirmó la llegada de The Paper, la serie spin-off de The Office que traerá de regreso a muchos actores y actrices de la producción protagonizada por Steve Carell y servirá como continuidad para la historia de varios de estos personajes queridos.

The Paper fue creada por Greg Daniels, es decir quien se encargó de adaptar el guion de la serie original británica The Office en lo que fue el éxito de la producción homónima estadounidense. Esta spin-off estará ambientada en el mismo universo que la protagonizada por Michael Scott (Steve Carell) y será protagonizada por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore y Oscar Nuñez.

Oscar Nuñez Domhnall Gleeson Sabrina Impacciatore The Paper The Office spin-off Nuñez volverá a ser Oscar Martínez y protagonizará junto a Gleeson e Impacciatore. Redes sociales

Según revelaron en la sinopsis, la serie presentará al mismo equipo de documentales que sigue al personal de un periódico de Toledo llamado The Truth Teller, pero con énfasis en su ansioso editor que luchará por revivirlo. De esta manera, todo parece indicar que Domhnall Gleeson tendrá el rol protagónico cómico similar a los de David Brent (Ricky Gervais) o Michael Scott (Steve Carell).

The Paper spin-off The Office La primera imagen revelada sobre The Paper. Peacock

Con respecto a los otros regresos de The Office, Greg Daniels habló con el portal The Hollywood Reporter y reveló: "El periódico empleará a gran parte del mismo equipo que trabajó en la serie anterior". Esto llenó de ilusión a los fans, ya que esto significa que volverán muchas caras conocidas, aunque hay un caso que ya fue descartado y se trata de Steve Carell.

Al respecto, el protagonista de la serie estadounidense también habló con The Hollywood Reporter y confesó: "Estaré viendo, pero no estaré presente. Es algo nuevo y no hay ninguna razón para que mi personaje aparezca en algo así". De esta manera, se trata del primer y único descartado hasta el momento.

Embed - Peacock en Instagram: "The Scranton documentary crew is heading to Toledo. #ThePaper arrives this September on Peacock." View this post on Instagram A post shared by Peacock (@peacock)

En último lugar, con respecto a su estreno en Argentina, es importante remarcar que Peacock funciona únicamente en Estados Unidos, por lo que se deberá esperar para conocer qué plataforma llega a un acuerdo para quedarse con los derechos de la serie. Hasta el momento, las únicas que se disputan estas licencias son Max y Universal+.

