Se confirmó el esperado romance entre dos de los famosos más queridos del espectáculo

"Para no dar más vueltas a la situación, así no nos sacan fotos juntos... me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Ya está, lo dije", comenzó Occhiato. Tras su declaración, estallaron los aplausos.

"Son esas cosas que uno no elige, y te pasan y te hacés cargo. Así que eso, sí, estamos juntos. Hace cinco que años que lo conozco y ahora es otro vínculo", agregó ella.

Peña continuó: "Es loco porque no estamos acostumbrados y siempre nos miramos de otra manera. A uno las cosas le pasan y uno se hace cargo o no, en eso estamos. Estábamos viendo qué era lo que nos pasaba y qué tan en serio iba y al final estamos hasta las manos". "Confirmo", cerró él.

Luego, ante más vítores y aplausos de sus compañeros y el público, la pareja selló el anuncio con un beso, imagen que corrió como reguero de pólvora por las redes sociales.

Si bien desde hace un tiempo se venía hablando de la posibilidad que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña estuvieran juntos, no había aparecido ninguna prueba que comprobara que era una realidad. Por eso, la publicación en Instagram del conductor terminó por evidenciar para sus seguidores qué es lo que pasa entre los compañeros de radio.

A través de sus redes sociales, él publicó una imagen con su perro en Pinamar y el comentario de la influencer confirmó el tan esperado romance por parte de sus oyentes. Allí, ella escribió: "Sí, yo soy la boluda que le saca las fotos en las que después comentan 'amiga de Flor Jazmín no soy', jajaja".

El comentario de Flor Jazmín Peña en Instagram que dio una pista sobre su relación con Nico Occhiato.

Con este comentario, quedó confirmado que viajaron juntos a la costa argentina para recibir el año nuevo y compartieron un momento único que deja en evidencia su relación amorosa. Y esto no fue lo único, sino que Momi Giardina, compañera de Nadie dice nada, agregó: "Los quiero a los dos", ¿una especie de guiño al romance?