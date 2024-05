Scarlett Johansson intimó a la empresa OpenAI para que deje de usar el ChatGPT con su voz

Fue la propia actriz estadounidense quien anuncio acciones legales "si no bajaban el uso no autorizado" del chatbot. En 2023 ya había rechazado una propuesta similar para este sistema.

Scarlett rechazó una propuesta de la empresa para prestar su voz a este sistema en septiembre de 2023 , pero OpenAI siguió adelante con una grabación que imitaba su tono. Fue la propia cantante quien aseguró: "Cuando escuché la demostración publicada, me quedé en shock". Destacó que un equipo legal la asesoró y que envió cartas al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman , y a la compañía para que clarificaran cómo habían creado la voz de Sky.

"Me enojó y no podía creer que el señor Altman buscara una voz que sonara tan inquietantemente similar a la mía". Aclaró que, como consecuencia de esa acción legal, y la compañía "aceptó de mala gana retirar la voz de Sky".

La compañía de IA lamentó no haber comunicado mejor su decisión Redes Sociales

En respuesta al reclamo, OpenAI anunció que va a poner una pausa en el uso de la voz de Sky. La empresa declaró: “Creemos que las voces de IA no deberían imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson sino de otra actriz profesional utilizando su propio tono natural”. La compañía lamentó no haber comunicado mejor su decisión.

El debut del chatbot de IA Sky

El debut público de Sky tuvo fue la semana pasada en San Francisco, donde Mark Chen, líder de investigación en OpenAI, realizó una demostración en vivo. Este asistente combina las habilidades conversacionales del chatbot ChatGPT con la capacidad sonora de un asistente de voz como Siri de Apple. Incluso permite responder a preguntas matemáticas y manejar imágenes y vídeos simultáneamente.