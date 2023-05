Santiago Maratea explotó contra Guillermo Francella por no donar a la colecta de Independiente

Santiago Maratea cruzó a Guillermo Francella, quien dijo que no donará a Independiente.

El influencer Santiago Maratea explotó contra el actor Guillermo Francella luego de que este revele que no iba a donar dinero a la colecta de Independiente e incluso lo trató de tacaño .

A través de una publicación de Instagram, Santiago Maratea introdujo el tema hablando bien del reconocido actor: " Le podríamos mandar esta historia a Francella, ídolo total, yo lo amo . Nunca lo vi en la vida pero me cae bien ". De esta manera, buscó suavizar la situación antes de atacarlo.

"Dijo que no aportaría para esta colecta. Pero Guille, amigo, 80 pesos... O sea, me vas a negar 80 pesos...", expresó el influencer. Con estas palabras, trató a Guillermo Francella de tacaño y se ganó todas las críticas de los hinchas de Racing Club en redes sociales, ya que el actor dio sus argumentos más que válidos para no donar.

Maratea explotó contra Francella porque no donará a la colecta de Independiente

Durante las últimas semanas, Santiago Maratea recibió muchas críticas, ya que no estuvo actualizando mediante sus redes sociales el estado de la colecta para Independiente y comenzó a circular el rumor de que se había ido del país. De igual manera, tras la publicación contra Francella, reveló que estaba a punto de llegar a los $800 millones.