Guillermo Francella reveló si donará a la colecta de Santiago Maratea

Siguiendo con su justificación, el actor deslizó una defensa a Víctor Blanco, presidente de Racing Club: "Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla permanente y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos".

Para finalizar, Guillermo Francella reveló que no le genera satisfacción el hecho de ver al Rojo así: "A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo. Lo sufrí mucho con Racing y me da mucha pena verlo así". Así, si bien no va a ayudar económicamente, demostró que no quiere que quiebre y desaparezca el rival de toda la vida de su equipo.