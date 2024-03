Sabrina Rojas aprovechó la pileta para lucir una microbikini bicolor furor del verano

La modelo se sumó a la moda de los dos colores para mostrar uno de sus looks favoritos. Marcó tendencia con un conjunto muy usado por las famosas en esta temporada.

La microbikini en cuestión se compone de un corpiño tipo triangular en negro adornado con tiras rojas , complementado por una bombacha de diseño similar que sigue la misma paleta de colores. El detalle que realza este conjunto es su estampado inspirado en el lujoso estilo de Versace , con cadenas doradas y motivos de arabescos, lo que aporta un aire de exclusividad y sofisticación a su look de baño. La modelo, no solo demostró su buen gusto en moda, sino también su habilidad para combinar comodidad con lujo, optando por accesorios sencillos como unas gafas de sol oscuras para completar su outfit.

Sabrina rojas microbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con sus seguidores y admiradores dejando una lluvia de "me gusta" y comentarios con elogios en su perfil de Instagram. Estas publicaciones no solo muestran el glamour de la modelo sino también su vida cotidiana, reforzando su conexión con los fans y destacando su capacidad para influenciar en tendencias de moda y estilo de vida.

Lali Espósito reveló cómo fueron sus vacaciones y qué microbikini total black fue la más usada

Lali Espósito vistió una microbikini total black en sus vacaciones y marcó tendencia. La cantante eligió un conjunto que se encuentra entre los más elegidos por las famosas. En las fotos de su viaje también se mostró con su novio Pedro Rosemblat, con quien pasó algunos días descansando en un destino paradisíaco. Nuevamente sorprendió con su look a sus más de 12 millones de seguidores alrededor del mundo y marcó la pauta del rumbo de la moda.

En una de las fotos, la cantante se muestra vistiendo un elegante traje de baño de dos piezas en color negro, compuesto por un corpiño de diseño triangular sencillo y una bombacha colaless de corte ultra cavado, con tiras ajustables a los lados. La artista optó por un look sin maquillaje, perfectamente acorde con el ambiente relajado de la playa.

Lali Espósito microbikini negra Instagram

Además, añadió un toque de color y estilo a su outfit con un pañuelo en la cabeza, decorado con un estampado de flores y rayas en tonos pastel, y unos modernos lentes de sol de forma rectangular y color negro.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones positivas, con sus seguidores elogiando su estilo y enviando mensajes de felicitaciones por sus fotos con su nueva pareja. "Ya estamos listos 2024", escribió Lali en el pie de la foto, acompañado de emojis que reflejan su entusiasmo por el año nuevo.

Lali Espósito microbikini negra Instagram

Nuevamente marcó tendencia y confirmó su rol de referencia en la moda y su influencia en sus seguidores, quienes están atentos a cada paso y publicación que realiza informando sus novedades.