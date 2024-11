Sabrina Rojas apuntó contra Griselda Siciliani: "Tengo una cuestión con ella"

La conductora Sabrina Rojas apuntó a la actriz Griselda Siciliani , la actual mujer de su expareja Luciano Castro, en televisión. En el programa de streaming Bondi Live que conduce Ángel de Brito sostuvo: "Me parece una"

“Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas . Pero yo tengo una cuestión de piel con ella, por la vida”, aseguró Rojas.

De Brito trató de indagar en qué pasaba entre las famosas: “O sea, no te cae”, y ella remarcó: “Un montón de cosas. O sea, no me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo, ¿no?".

"Entonces me parece que definirlo es que tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”, agregó sobre la expareja de Adrián Suar. El conductor siguió indagando sobre el tema y lanzó: “¿El tiempo da la razón o que todo vuelve?”. “No, todo vuelve”, definió Sabrina.

Más tarde confesó que la cuestión de piel que tenía se debía a ciertas "energías" que sintió en un momento determinado, con su relación con Siciliani: "Me pasó después de historias de cosas”. Cuando le preguntaron si tenían que ver con Castro eligió no opinar.