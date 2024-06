Sabrina Rojas hizo una inesperada confesión y ¿vuelve con Luciano Castro?

sabrina rojas luciano castro.jpg Luciano Castro: Sabrina dejó todo por mi

“Lo que pasa es que cuando una se separa -opinó Sabrina-, aprovecha a andar por lugares ¡Y sí! Te apurás porque no sabés si te vas a reconciliar y…”, disparó. Pero en ese momento, su compañero Augusto Tartúfoli la detuvo: “¡Bueno! ¿Querés contar algo? ¡Te metés sola!”.

Y se defendió: “No, no. A mí eso me lo contó mi mejor amiga que se separó un montón de veces”, expresó y luego agregó para que no queden dudas porque su compañero le preguntó por el divorcio: “No estoy divorciada, pero ¡Estoy separadísima!”.