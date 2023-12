Romina Uhrig le contestó a Charlotte Caniggia tras las críticas: "Es una..."

La ex Gran Hermano 2022 fue consultada por las duras palabras de la mediática contra ella y no se guardó nada.

En diálogo con el programa Intrusos, Romina Uhrig fue consultada por la periodista Karina Iavícoli sobre lo ocurrido e ironizó: " Me encantan las papas, me las como, soy fanática . Tiene razón, odio mi voz . Parece que tengo dos kilos de papas en la boca . No me gusta escucharme ". Con estas palabras, la exdiputada dejó en claro que no se enojó tras escuchar la crítica de Charlotte Caniggia.

Pero no terminó allí, sino que reveló: "Me tengo que operar porque tengo carne crecida pero hace años, pero tiene razón, yo odio mi voz. Yo misma me critico siempre". De esta manera, confesó algo que no se sabía públicamente y dejó un poco mal parada a la mediática, aunque se lo trató como un tema menor.

Para finalizar, Uhrig señaló: "Me enteré de lo que pasó porque mis fans que me empezaron a escribir. Charlotte es así, no tiene filtro. Me han dicho cosas peores que lo de la papa en la boca, eso es una caricia al alma". Así, cortó un posible escándalo en el Bailando 2023, el cual necesita la mayor cantidad posible para ganar rating.