Romance en puerta: Jorge Rial dio detalles sobre la nueva conquista de Marcelo Tinelli

Con un tono de barrio detalló: "Él es de todo, hace deporte, política, es de todo... Ella tiene un local en Puerto Madero". Luego bromeó con el panelista Diego Brancatelli. "¿Vos le robarías la novia a...? Conozco la chica. Conozco todo", y Branca se asustó.

Al parecer la posible nueva conquista no sería alguien recomendable para Tinelli por lo que Rial aseguró: "Que se quede solo, que se vuelva a casar, que siga con Guillermina Valdés, con Paula Robles, que se haga monje budista, que se vaya de viaje 6 meses, que vuelva a hacer VideoMatch con el "Teto" Medina... Marcelo, no me tengo que meter en tu vida, no somos amigos. Salí de ahí".

Aunque todavía no hay fotos de la pareja junta, Rial detalló que hubo personas que le confirmaron el dato, y que el señor o expareja de la supuesta mujer se enojaría porque "hay pica entre ellos por otra cosa, hay negocios...", y remarcó: "Marcelo alguna vez se metió en el ámbito de este tipo poderoso y armó quilombo ahí y este tipo se la tiene jurada".

El romance de Marcelo Tinelli con Momi Giardina

Otra de las mujeres que ligaron al conductor de TV Marcelo Tinelli fue la bailarina Momi Giardina que asumió como conductora de radio en reemplazo de Nati Jota quien quien dejó la productora Luzu TV y conoció al mediático en Bailando por un sueño. "Se conocieron en el 2007 y se complementan el uno al otro", aseguraron en Argenzuela.

La exbailarina del ciclo de El Trece no confirmó la relación sino que son "amigos" aunque trascendió que están "más cerca" y que la familia de ambos estarían al tanto del romance y lo aprobarían.