Rod Stewart vuelve a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

El británico tocará en el país en el marco de su gira despedida One last time tour que lo tendrá en distintos puntos del mundo.

La grilla musical del 2025 se llena con artista de renombre y ahora apareció la figura internacional Rod Stewart. Regresará al país luego de dos años y tocará en el Movistar Arena en el marco de su gira despedida titulada One last time tour que lo llevará por distintos países.

La fecha elegida será el 22 de octubre en el estadio de Villa Crespo, en lo que promete ser una noche increíble.

El legendario cantante llegará a Sudamérica en 2025, luego de haber estado en Europa, Asia y Estados Unidos. Allí reunió distintos éxitos que lo consagraron como “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night,” “Every Picture Tells A Story”, entre otros.

La venta de entradas será el 3 de febrero desde las 13 por la página del Movistar Arena, pero solo para clientes BBVA. Mientras que la venta general será el miércoles 5 de febrero a las 13.