Rihanna anunció su regreso a la música después de un extenso receso

Tras anunciar que va a ser parte del espectáculo de entretiempo del Super Bowl LVII a disputarse el 12 de febrero de 2023 , Rihanna confirmó el estreno de su nueva canción, lo que significa su regreso oficial al ruedo . De esta manera, más de 300 mil personas le dieron me gusta a su publicación, ya que esperaban esta noticia desde hace mucho tiempo .

Con el nombre Lift me up, la cantante confirmó que se estrenará el viernes 28 de octubre, lo que significará su primer estreno propio desde el álbum de 2016 llamado Anti. Igualmente, no es una canción más, sino que será utilizada en la película Pantera Negra: Wakanda por siempre, según confirmó Marvel, la compañía dueña de los derechos.