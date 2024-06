Ricardo Darín le contestó a Fantino, tras un cruce sobre la actualidad argentina: "Me molestan cuando mienten"

El actor decidió no quedarse callado frente a los ataques del periodista.

En el programa A la tarde por América TV, el artista le contesto al conductor: “Me molestan como a todos cuando mienten. Me parece injusto". Agregó en un tono tajante: "Un poco me sorprendió lo de Fantino, pero las personas cambian. No entendí por qué lo dijo, tampoco es verdad que tuve un auto que chocó contra un árbol”.