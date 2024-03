Tarifazos: a Alejandro Fantino le llegó una factura de luz de $4 millones y puso en duda la continuidad de Neura

El conductor Alejandro Fantino , uno de los principales promotores de Javier Milei en los medios de comunicación, no pudo disimular su angustia luego de que le llegara una factura de luz de más de $4 millones correspondiente a la planta transmisora de su radio FM y reconoció que si los costos siguen aumentando no le quedará más remedio que cerrar Neura Media .

boleta de luz fantino

El exconductor de Animales Sueltos advirtió que por el momento tanto él como sus socios piensan seguir adelante con el proyecto, aunque deslizó la posibilidad de un posible cierre si la crisis se profundiza.

"Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Pero, ¿qué pasa con una empresa común y corriente? A mí me encanta estar haciendo este fenómeno comunicacional que se llama Neura, pero si mañana viene el impuesto al streaming y vengo a laburar pagando... No, muchachos, cerramos esto y me voy a laburar al canal adonde me den laburo", anunció Fantino.

"Iremos a buscar trabajo a otro lado, hablaré con (Migue) Granados para ir a Olga, llamaré a (Nico) Occhiato a ver si me da un lugar en Luzu TV", agregó.