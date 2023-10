Revelaron que Jésica Cirio está en pareja "desde hace meses": de quién se trata

“Jésica estaría de novia desde hace un tiempo. Se llama Elías, según me cuentan. “Está muy enamorado y entiendo que ella también de él”, reveló la periodista en Socios del Espectáculo. Si bien no se muestran públicamente, tendrían una buena relación.

En las últimas horas, se rumoreó sobre una posible salida de Cirio de Telefe de la conducción de La Peña de Morfi y finalmente se confirmó que continúa, al menos este domingo, por la ausencia de Diego Leuco que se va de viaje y no puede estar.

Según Brey, el hombre “tiene 40 años, de la edad de Jésica, Se llevan bárbaro. Es un tipo, me dijeron, re fachero” y agregó: "Entre los viajes que hizo Jésica en el último tiempo, uno de esos lo hizo con él (por su novio)".

Escándalo en Telefe: Jésica Cirio sería apartada de La Peña de Morfi

A pesar de que se separaron meses atrás, Jésica Cirio fue afectada luego de que se conozca que Martín Insaurralde estuvo en Marbella a puro lujo en un yate con la modelo Sofía Clerici. Sucede que, en medio del escándalo político y mediático, desde Telefe pidieron apartarla de La Peña de Morfi.

En las últimas horas, Mariana Brey había contado en Socios del Espectáculo que el canal no había puesto ningún tipo de censura sobre el tema. “Significa que se puede hablar libremente”, explicó.

"Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle 'no te queremos'... Es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios”, agregó. Pero una nueva versión sobre la situación de parte de Marcela Tauro.