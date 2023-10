Luego d el escándalo de Martín Insaurralde que lo llevó a renunciar a su cargo y bajarse de la candidatura, su expareja Jésica Cirio decidió no hablar en La Peña de Morfi , pero en las últimas horas se enteró de una mala noticia por parte de Telefe que podría llevar a su renuncia indeclinable.

Fue la periodista Mariana Brey, quien en Socios del Espectáculo reveló cómo se llevará a cabo el tema en el canal que podría proteger a la conductora. “A Jesica Cirio el canal le soltó la mano ¿Qué significa eso? Significa que del tema se puede hablar libremente, que no hay ningún tipo de censura ".

"Es un tema que le importa a todo el país porque hay un político involucrado en el medio, el tema es grave e involucra a todos los argentinos porque hay un político corrupto, que es el símbolo de la corrupción, se llama Martín Insaurralde, y como él hay muchos. Entonces, los canales y las empresas no pueden hacer oídos sordos", agregó.

Esto podría llevar a que se vaya del canal: "Telefe no tiene la intención de despedirla, no es un canal que pueda frente a esta situación decirle 'no te queremos'... Ahora le sueltan la mano, el tema se va a seguir haciendo en el canal y en algún punto”.

Y concluyó: “Es probable que lo que espera es que ella se vaya por sus propios medios, porque en un momento la cosa va a ser tan incómoda que no le va a quedar de otra que irse".

La sopresiva actitud de Jésica Cirio en La Peña de Morfi en medio del escándalo de Martín Insaurralde

El funcionario Martín Insaurralde renunció a su cargo y bajó su candidatura luego de que Sofía Clerici haga virales fotos de un romántico y lujoso viaje a Marbella que fue fuertemente repudiado, su expareja Jésica Cirio estuvo en vivo en La Peña de Morfi y tuvo una llamativa actitud.

Jésica Cirio Redes sociales

Al separarse, explicó brevemente en redes: “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”.

Sin embargo, la actitud de Cirio fue mantenerse en silencio por todo lo que duró el programa.