La relación entre Celeste Cid y Abril Sosa no terminó de la mejor manera . Aunque parecía una separación normal, existió una fuerte traición por parte del músico que la actriz no logra superar y afectó: “Manchaste todo por traición”.

Celeste Abril

“Lo que me dicen a mí es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D’Abriola, la pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento. Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido. La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amarla y por eso vuelve con ella”, agregó.

Eso le habría dolido tanto a la actriz que “está devastada” y “se siente traicionada a más no poder”, expresó el periodista. No habría planes de regreso porque el músico se encuentra en otro país y decidieron no volver a verse más.