La irónica respuesta de Homero Pettinato a Sofía Gonet, tras sus indirectas en X

Tras la separación, La Reinis ventiló detalles sobre su relación con el humorista sorprendiendo a sus fanáticos, quienes no la perdonaron en redes. Por su parte, el hijo de Roberto Pettinatto no se quedó callado e hizo una filosa publicación enredes para reírse de los trascendidos.

Lo que comenzó siendo una relación a puro amor y romántico terminó de la peor manera. Es que a poco más de 6 meses de haber confirmado su relación, los influencers Sofía Gonet y Homero Pettinato anunciaron su ruptura y desde entonces La Reini no deja de lanzar filosos dardos contra su ex quien no se queda callado y responde en redes con irónicos videos. ¿Se declararon la guerra?