Rauw Alejandro habló por primera vez de su separación de Rosalía: "No fue una infidelidad..."

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro habló por primera vez de su separación de la artista española Rosalía y aseguró que no hubo infidelidad por parte de ninguno de los dos .

A través de una extensa carta en una historia de Instagram, Rauw Alejandro comenzó por escribir: "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí ". Así, se mostró afligido por la situación.

Luego, llegó la parte de la discordia: "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad". Con estas palabras, aseguró que hace mucho se separaron y que no fue porque él estuvo con otra mujer.

Para finalizar, explicó por qué compartió el comunicado: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".

Rauw Alejandro historia separación Rosalía La historia de Rauw Alejandro confirmando su separación de Rosalía. Instagram

El video que deja mal parado a Rauw Alejandro tras su descargo

La masiva cantidad de fanáticos que tiene Rosalía se ha encargado de buscar archivo para dejar en evidencia a Rauw Alejandro, quien aseguró que están separados hace varios meses.

En una publicación que se hizo viral, la cuenta @MOTOMAMITOUR compartió un video de una entrevista de la cantante en El Hormiguero, donde Rosalía se había mostrado muy feliz por el casamiento con Rauw. Eso ocurrió el 12 de junio, por lo que las fechas de las que habla el puertorriqueño no parecen ser ciertas.