Rating: la gran decepción de la semana de los estrenos en la TV

Barassi tomó la posta de una noche compleja en una pantalla fría que no logra salir de los 4 puntos de rating promedio, en donde The Balls, el nuevo ciclo de Guido, no resultó como se esperaba y quizás por tener un desgaste lógico de su imagen con un doble ciclo de entretenimientos, seguidos. Con su clásico contenido ni mayores modificaciones, parte de su público agradeció el cambio horario, ya que se perdia en la tarde por alguno de los televidentes que no podían seguirlo.