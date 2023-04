"¿Quiénes son?": el nuevo tema de Lali Espósito en homenaje a Moria Casán

lali.jpg

En diálogo con la revista Gente, Moria reveló que Lali la llamó para decirle "que que amaba mis frases y toda mi iconicidad de dixits". "Me dijo que le divertían mucho y que siempre me nombraba con su grupo de amigos. Me pidió si podía meter en una canción el '¿Quiénes son?' y dije 'por supuesto, re usame, va a ser un placer'", precisó la vedette.

Al mismo tiempo contó los detalles de cómo surgió hacer la "colaboración" en el tema: "Usó el audio que le mandé para el comienzo de la canción, que me la hizo escuchar antes de la salida del disco, y está buenísima", aseguró.

Lali - Quiénes Son? (Official Visualizer)

A la hora de definir el talento de Lali, Moria sentenció: "Es una gladiadora está chiquita y todo lo que hace es un suceso impresionante, porque es genuina, tiene verdad, es muy luminosa. La verdad que es un placer ser elegida por gente tan arriba, tan hermosa".

El nuevo trabajo de Lali, fue realizado entre Madrid, Buenos Aires y José Ignacio junto al productor Mauro De Tomasso y Martín D’Agosto, más conocido como Galán, que colaboró en la composición, algo que la misma artista definió como equipo de trabajo "El triunvirato del Pop".

El albúm Lali incluye hits que adelantó durante 2022 y lo que va de 2023: Disciplina, Comprame un brishito, N5, Diva, Como tú, MOTIVEISHON y 2 son 3, además viene 6 canciones inéditas, que involucra la canción de Moria.

"Este disco es “LALI" porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva LALI. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados", contó la ex Cris Morena.