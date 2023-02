Quién ganará Gran Hermano 2022: en su análisis, Nacho ya ve una final frente a Marcos

La Tora criticó el acercamiento de Alfa a Romina en Gran Hermano: "No es nadie para agarrarte así"

" Para la gente que vota, hasta le es atractivo que el voto sea negativo, porque todavía no tienen que casarse con uno solo ", comenzó por remarcar. Esto es lo que genera que el tipo de votación actual ayude a generar eliminaciones sorpresivas, ya que hay múltiples factores que cambian los resultados .

Tras esto, Nacho expresó la frase que sorprendió a todos: "Por ejemplo, en la placa de hoy, yo estoy segurísimo que habrá gente que prefiere a Marcos y a mí juntos, que dice 'me cae bien Nacho, me cae bien Marcos, entonces como me gusta este y este, voto a Ariel, por ejemplo'". Esto fue exactamente lo que ocurrió, ya que el parrillero fue expulsado y los dos primeros se salvaron de la final por la permanencia.

Para terminar, el participante señaló: "Después, en una final, van a tener que elegir a quien realmente quieren, y bueno, ahí ya es otra cosa".

Habrá que ver qué sucede si esto llegara a ocurrir en la final. Si Marcos es querido o no por el público se verá reflejado en la votación de la gente a la hora de dejar el sufragio que sentencie al campeón de Gran Hermano 2022.