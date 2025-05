Qué se sabe sobre Ironheart, la serie de Marvel que llegará a Disney+ como sucesora de Iron Man

Próximo estreno de Marvel: qué se sabe sobre Ironheart, el estreno que tendrá Disney+

La serie forma parte de una estrategia para expandir el UCM en plataformas de streaming, junto a proyectos como Agatha All Along y Daredevil: Born Again. Su lanzamiento, planificado para el próximo 24 de junio por Disney+, busca seguir a éxitos como Thunderbolts y anteceder a la fase 6. El elenco diverso y los equipos creativos detrás de cámaras reflejan el enfoque inclusivo que Marvel promueve en esta nueva etapa, adaptándose a las dinámicas globales de la industria.

Riri Williams es una genio adolescente que estudia en el MIT y logra crear una armadura con materiales robados de la universidad. Tony Stark, al reconocer su potencial, le brinda su aprobación, reforzando el simbolismo de mentoría en la cultura pop. Marvel adaptará esta historia introduciendo cambios sutiles frente a los cómics, como la inclusión de un hermano en la familia Williams y una relación más estrecha con Wakanda, ya explorada en Black Panther: Wakanda Forever.