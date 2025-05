Marvel prepara una película de X-Men y ya eligió a su director: los detalles

Por el lado de la escritura de la película, Michael Lesslie ya se encuentra escribiendo el guion junto con Kevin Feige, de forma que Disney fue a buscar a uno de los encargados del éxito de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes. Hasta el momento, esta próxima producción de los X-Men no tiene título, por lo que no se sabe de qué tratará.

Si bien Disney ya introdujo múltiples personajes de esta franquicia en su Universo Cinematográfico de Marvel, como el Professor X (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) y tanto Deadpool y Wolverine en su película homónima, aún no hubo una fusión definitiva. De esta manera, este próximo filme podría ser clave para la aparición de todos los protagonistas en Avengers: Doomsday en 2026.

En aquel anuncio que reveló 27 actores y actrices para Avengers: Doomsday, Marvel Studios confirmó varios regresos de los X-Men originales. Hasta el momento, regresarán: Hank McCoy/Beast (Kelsey Grammer), Charles Xavier/Professor X (Patrick Stewart), Erik Lehnsherr/Magneto (Ian McKellen), Kurt Wagner/Nightcrawler (Alan Cumming), Raven Darkhölme/Mystique (Rebecca Romijn) y Scott Summers/Cyclops (James Marsden).

