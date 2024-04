Qué película estrenó Netflix que muestra la relación de la realeza con la prensa y está dando que hablar

Estamos hablando de La gran exclusiva, un film que toma como base el libro Scoops: Behind the Scenes of the Most Shocking Interviews, memorias de la productora de la BBC McAlister, quien pasó 13 meses intentando convencer a la secretaria personal del príncipe hasta que finalmente logró el sí para conseguir el polémico encuentro televisado.

La gran exclusiva

Sinopsis de La gran exclusiva, la nueva película de Netflix que está dando que hablar

En 2019 estalló una bomba mediática cuando el empresario Jeffrey Epstein fue encarcelado por corrupción de menores y decidió quitarse la vida en la prisión. El desmantelamiento de la red de trata que se llevaba a cabo también respondió a la revelación de una larga lista de figuras públicas relacionadas con en el abuso de menores, entre ellos el príncipe Andrew.

El film llega en un momento especialmente delicado para la monarquía británica. Con la reciente enfermedad de Carlos III de Inglaterra y el aumento de las apariciones públicas de Andrés, la producción no solo relata un escenario enigmático del pasado, sino que también pone de manifiesto la persistente relevancia de la Casa Real en el debate público moderno.

Tráiler de La gran exclusiva

Reparto de La gran exclusiva